Про це у своєму телеграм-каналі повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук. Обмін відбувся за наказом президента Володимира Зеленського.

Читайте також Макрон зустрівся зі звільненим з російського полону мером Мелітополя Федоровим

Верещук розповіла подробиці

Посадовиця уточнила, що додому повертаються 12 українських військових, серед них є жінка-офіцер. Крім цього, вдалося звільнити й 14 цивільних, зокрема – 9 жінок.

Раніше визволили понад 100 українців

Перший повноцінний обмін полоненими Україна та Росія провели ще 24 березня. Тоді вдалося визволити 10 наших військових й 19 цивільних.

Згодом, у перший день квітня, наша країна повернула ще 86 своїх захисників, серед них – 15 жінок. Давид Арахамія пояснив, що це стало можливим завдяки переговорам у Стамбулі.

Окупант після полону хоче повернутися в Україну: дивіться відео