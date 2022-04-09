Про це у своєму телеграм-каналі повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук. Обмін відбувся за наказом президента Володимира Зеленського.
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Верещук розповіла подробиці
Посадовиця уточнила, що додому повертаються 12 українських військових, серед них є жінка-офіцер. Крім цього, вдалося звільнити й 14 цивільних, зокрема – 9 жінок.
Раніше визволили понад 100 українців
Перший повноцінний обмін полоненими Україна та Росія провели ще 24 березня. Тоді вдалося визволити 10 наших військових й 19 цивільних.
Згодом, у перший день квітня, наша країна повернула ще 86 своїх захисників, серед них – 15 жінок. Давид Арахамія пояснив, що це стало можливим завдяки переговорам у Стамбулі.
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