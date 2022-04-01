Під час обміну Україна повернула 86 наших захисників та захисниць, серед яких 15 жінок. Зараз вони у безпеці.

Нагадаємо 86 військових вже в безпеці: відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією

Україна буде боротися за своїх громадян

Давид Арахамія, який є очільником української делегації на переговорах з Росією, заявив, що саме перемовини в Стамбулі вплинули на успішний обмін полоненими.

Завдяки досягнутим у Туреччині домовленостям, сьогодні провели успішний обмін полоненими,

– заявив Арахамія.

Політик підкреслив, що Україна й далі буде боротися за кожного нашого громадянина.

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