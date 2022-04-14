Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук розповіла, що четвертий обмін відбувся за наказом президента Володимира Зеленського. Про третій обмін повідомляли ще 9 квітня.

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Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян,

– повідомила Верещук.

Зауважте! За даними Reuters, станом на 12 квітня росіяни взяли у полон 1700 українців. У списку – військові, журналісти, священники.

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