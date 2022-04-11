Україні під час другого офіційного обміну полоненими вдалося, серед інших, звільнити 15 українських жінок-військовослужбовців. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, через що їм довелося пройти у полоні окупантів.

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Знущання з жінок-військових у полоні

Російські окупанти у поводженні з полоненими не дотримуються жодних міжнародних норм. Наших полонених жінок-військових росіяни насильно підстригли та піддали знущанням.

Людину роздягають, потім заставляють її присідати, щоб вона, особливо жінка, часом щось десь не сховала. Це – приниження нелюдське. І це вони робили з нашими жінками,

– розповіла Денісова.

Також вона повідомила, що наших жінок хотіли змусити говорити російською та використати у пропагандистських фільмах, але завдяки перемовинам на найвищому рівні їх вдалося визволити.

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