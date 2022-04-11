Украине во время второго официального обмена пленными удалось, среди прочих, освободить 15 украинских женщин-военнослужащих. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что им пришлось пройти в плену оккупантов.

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Издевательство над женщинами-военными в плену

Российские оккупанты в обращении с пленными не соблюдают никаких международных норм. Наших пленных женщин-военных россияне насильственно подстригли и подвергли издевательствам.

Человека раздевают, потом приставляют его приседать, чтобы он, особенно женщина, что-то не спрятал. Это – унижение бесчеловечное. И это они делали с нашими женщинами,

– рассказала Денисова.

Также она сообщила, что наших женщин хотели заставить говорить по-русски и использовать в пропагандистских фильмах, но благодаря переговорам на самом высоком уровне их удалось освободить.

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