Знущання та катування українців

За словами уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, російські окупанти жорстоко знущалися з полонених чоловіків. Кати забирали в українців чоловіків чоботи, наповнювали їх водою і знову змушували одягати. Після цього полонених змушували лежати обличчям до землі на морозі по три – чотири дні.

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Через це чоловіки отримували обмороження кінцівок, але їм не надавалась медична допомога. Їх з зав’язаними очима переправляли до російських таборів, потім до СІЗО №1 – тюрми російського міста Курськ.

Там українських полонених одягали в спеціальну форму, відстригали волосся та знову катували. Також здійснювався психологічний тиск, окупанти змушували вивчати російські патріотичні пісні та співати їх катам. Щодня кілька разів на добу проводили допити, після них чоловіків жорстоко били, а згодом змушували підписати документи про те, що з ними добре поводилися.

Важкохворих, з ампутованими внаслідок обморожень кінцівками та пальцями ніг, окупанти вирішили обміняти. Через відсутність карет швидкої допомоги, окупанти везли на обмін важкопоранених українців протягом п'яти годин на вантажних залізничних платформах. Рашисти поклали поранених на шосе на ношах, де їх забрали російські солдати,

– написала омбудсменка.

Порушення конвенцій

Вона наголосила, що російські окупанти, захоплюючи у заручники мирних мешканців, порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, вона категорично забороняється безпідставне затримання цивільних заручників.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України.

Раніше омбудсменка повідомляла, що Росія не дотримується домовленостей та умов поводження з військовополоненими, жорстоко їх вбиваючи.

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