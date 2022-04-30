Про це розповідає уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, посилаючися на історію матері, якій надіслали фото мертвого сина.

Контекст Росіяни вбили військового, якого взяли в полон в Маріуполі: матері прислали фото мертвого сина

Окупанти не дотримуються домовленостей

Українські військовослужбовці, які потрапили в полон російських окупантів у Маріуполі орієнтовно 19 – 20 квітня, були піддані катуванню та жорстокому поводженню,

– зазначає Денісова.

Одного з чоловіків росіяни жорстоко вбили, а фото – підтвердження своїх дій, сьогодні вранці надіслали матері азовця.

Мати розповіла, що її син потрапив в оточення росіян і фігурував на відео російських пропагандистів.

"Катування та вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Зокрема, стаття 3 Конвенції забороняє насилля над життям та особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури", – наголосила Денісова.

У своєму зверненні до Комісії ООН Денісова закликала врахувати ці факти злочинів Росії та порушень прав людини в Україні.

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