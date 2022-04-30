Об этом рассказывает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на историю матери, которой выслали фото мертвого сына.

Контекст Россияне убили военного, который был пленен в Мариуполе: матери прислали фото мертвого сына

Украинские военнослужащие, попавшие в плен российских оккупантов в Мариуполе ориентировочно 19 – 20 апреля, были подвергнуты пыткам и жестокому обращению,

– отмечает Денисова.

Одного из мужчин россияне жестоко убили, а фото – подтверждение своих действий, сегодня утром направили матери азовца.

Мать рассказала, что ее сын попал в оцепление россиян и фигурировал на видео российских пропагандистов.

"Пытки и убийство военнопленных являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными. В частности, статья 3 Конвенции запрещает насилие над жизнью и личностью, в том числе все виды убийств, нанесение увечья, жестокое обращение и пытки", – подчеркнула Денисова.