Назар Кагальняк був учасником АТО. Однак участь у війні 2022 року він не приймав. Адже чоловік мав значні проблеми зі здоров'ям – після АТО він переніс два інфаркти та складну операцію на серці. У чоловіка був кардіостимулятор.

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Окупанти викрали його з дому в селі Абрикосівка у Херсонській області. Після цього жорстоко били та піддавали катуванням. Лише за те, що він колишній учасник бойових дій.

"Тортури Назара це воєнний злочин, оскільки згідно зі статтею 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, особи, які не беруть активної участі у воєнних діях, зокрема зі складу збройних сил, які склали зброю, а також ті, які припинили участь у воєнних діях у зв'язку з хворобою, пораненням, триманням під арештом чи з будь-якої іншої причини, не мають жодним чином переслідуватися", – наголосила уповноважена з прав людини у Верховній Раді Людмила Денісова.

Після тортур понівечене тіло Назара привезли додому. Однак вдома його стан лише погіршився. Коли він став критичним чоловіка доставили в лікарню міста Олешки, де він згодом помер.

За свідченням його друга – завідувача кафедри ботаніки Херсонського державного університету Івана Мойсієнка, у Назара Кагальняка залишилося четверо дітей, двоє з яких – неповнолітні. Також у нього двоє онуків. Останні п'ять років він жив сам, доглядаючи дітей. Найменший з них навчається у першому класі і є дитиною з обмеженими можливостями.

"Тепер ми маємо зробити все, що б вбивство Назара Кагальняка стало цвяхом в труні рашизму і тих конкретних воєнних злочинців, які його репрезентують", – наголосив Іван Мойсієнко.