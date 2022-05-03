Українські захисники вкотре закликали окупантів до термінового введення режиму припинення вогню.

До теми Окупанти розпочали штурм "Азовсталі"

Що трапилось

2 травня бійці полку "Азов" повідомили, що окупанти обстрілюють територію заводу. Зокрема під удар потрапляють споруди, де ховаються мирні жителі.

Окупанти використовували авіацію, використовували танки та навіть корабельну.

Деякі укриття завалилися. Після того, як захисники відкопали деякі приміщення, вони знайшли групу цивільних людей, серед яких 2 померлі жінки.

Чоловік, який перебував із ними, розповів, що дівчата хотіли евакуюватись та збирались додому. Але внаслідок сильного удару по укриттю загинули. Також він повідомив, що внаслідок атаки десятки людей поранені – з переломами рук та ніг.

Після вчорашніх масованих авіабомбардувань території заводу "Азовсталь" російськими окупантами стало відомо про загибель двох цивільних жінок. Закликаємо до термінового введення режиму припинення вогню та продовження евакуації громадян на безпечні території, контрольовані Україною,

– написали українські захисники.