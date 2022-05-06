Для евакуації мирного населення було запроваджено режим припинення вогню.

Важливо Росія перекинула до незламної "Азовсталі" штурмові загони: що про це відомо

Але коли на "Азовсталь" заїхав автомобіль, який мав евакуювати цивільних з території заводу, окупанти завдали по ньому удар з протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок цього автомобіль було підбито.

В результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені.

"Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", – заявили в полку "Азов".

Евакуація цивільного населення з "Азовсталі": що відомо

Територія заводу "Азовсталь" стала місцем сховку для багатьох мешканців Маріуполя після початку атаки зі сторони Росії. Їм довелося тут переховуватися мало не з перших днів війни.

На території заводу – чимало підвальних приміщень, які захищали людей від обстрілів. Сюди відступили й бійці полку "Азов", які до останнього воюють проти російських окупантів у Маріуполі. До них приєдналася 36-а окрема бригада морської піхоти.

Загалом цивільне населення перебувало у підвалах "Азовсталі" понад 2 місяці. Там є жінки, діти, люди похилого віку, які весь цей час не бачили сонячного світла. Натомість територія заводу постійно піддавалася атакам зі сторони російських окупантів. У тому числі і за допомогою важких авіабомб.

Лише 1 травня вдалося здійснити першу евакуацію мирного населення з території заводу. Реалізували її силами ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Через декілька днів з "Азовсталі" виїхала чергова колона евакуйованих. Правда, з 14 автобусів до Запоріжжя дісталося лише 3. Решта опинилися у "фільтраційних" таборах російських окупантів. Загалом за цей час вдалося вивести близько 500 людей.

5 травня до Маріуполя відправилася чергова колона для евакуації мирного населення. Вона мала прибути в місто 6 травня. Однак українська сторона та ООН заявили про складність проведення цієї операції. І вирішили не давати ніякої інформації до того моменту, допоки люди не будуть в безпеці.

До теми – дивіться, як зараз виглядає "Азовсталь": моторошне відео