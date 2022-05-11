Против защитников "Азовстали" применяют стратегические бомбардировщики

О том, что россияне не оставляют попыток захватить украинскую крепость, сообщили защитники Мариуполя 1 1 мая.

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За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь" было совершено 38 самолето-вылетов, в том числе 4 вылета стратегических бомбардировщиков,
– говорится в сообщении.

Враг не оставляет попыток захватить "крепость" Мариуполя

Защитники подчеркнули, что россияне не прекращают работать со ствольной артиллерией, танками и использовать другое вооружение.

Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты,
– добавили защитники.

Героическая борьба за Мариуполь продолжается: последние новости из "Азовстали"

  • Защитники Мариуполя держат оборону в сверхтяжелых условиях и полной блокаде уже более 75 дней.
  • Несмотря на попытки украинского правительства обеспечить зеленый коридор для воинов, среди которых много раненых, вытащить защитников из "Азовстали" не удается. Действовать нужно как можно скорее – время стоит нашим героям жизни.
  • Вчера, герои опубликовали фото раненых защитников – с открытыми ранами они находятся в полной антисанитарии.
  • По состоянию на 27 апреля сообщали о 600 раненых, нуждавшихся в немедленной медицинской помощи.
  • Несмотря на то, что большинство гражданских эвакуировали из "Азовстали", внутри осталось еще не менее 100 мирных жителей.
  • К слову, эвакуация проходила тяжело и ценой жизней украинских бойцов – оккупанты нарушали режим прекращения огня.
  • Так 6 мая 3 украинских воина погибли, пытаясь организовать эвакуацию людей. Еще 6 получили ранения.

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