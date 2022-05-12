12 мая все украинцы продолжают показывать россиянам, в каком направлении следует двигаться. О главных событиях дня читайте в материале 24 канала.

На тему Имеем серию серьезных положительных новостей, – Зеленский обратился к украинцам на 77 день войны

04:29 МАГАТЭ опровергло все российские фейки о том, что в Украине вроде бы производят ядерное оружие. Рафаэль Гросси подчеркнул: возражение базируется на конкретных фактах.

По его словам, Россия также проводит опасные действия на захваченной украинской ЗАЭС.

03:35 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель эмоционально обратился к тем, кто выступает против предоставления Украине оружия. Он отметил, что войны заканчиваются переговорами. Но их нужно проводить "с позиции силы".

Я спрашиваю этих людей: разве не играет роли, как закончится эта война? Неужели украинцы должны стоять на коленях, разорванные россиянами? Вы этого хотите?

– спросил Боррель.

01:46 Оперативное командование "Юг" сообщило, что в течение 11 мая наши воины ликвидировали более 20 российских оккупантов.

Благодаря эффективному применению ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожили:

23 российских военных;

поражены 2 танка и 2 БМП;

уничтожен вражеский склад боеприпасов в Херсонской области.

01:40 Командир морпехов Сергей Волына создал аккаунт в твиттере и обратился к Илону Маску. Герой призвал изобретателя помочь защитникам Мариуполя выбраться с "Азовстали".

00:13 Пресс-служба Группировки Объединенных сил сообщила, что украинские защитники в зоне ООС отразили 9 атак российских оккупантов.

Украинские герои уничтожили:

8 танков;

6 единиц боевой бронированной техники;

5 автомобилей врага;

одну зенитную установку.

Кроме того, в небе украинского Донбасса подразделения противовоздушной обороны сбили 4 беспилотных летательных аппарата. Все – типа "Орлан-10".