Зеленский сообщил, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за новый пакет поддержки для Украины, а также – глобальной демократии. Речь идет о почти 40 миллиардах долларов. По словам президента, второе голосование – в Сенате США – состоится уже скоро.

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Далее решение попадет на подпись к президенту Джо Байдену, а тогда – вступит в силу. Зеленский подчеркнул, что эти деньги используют для усиления защиты Украины максимально быстро и без бюрократии.

По словам Зеленского, речь идет об оружии, боеприпасах, оборудовании. А также – поддержке расследований военных преступлений России, поддержке дипломатической работы и тому подобное.