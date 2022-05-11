Зеленський повідомив, що Палата представників Конгресу США проголосувала за новий пакет підтримки для України, а також – глобальної демократії. Мовиться про майже 40 мільярдів доларів. За словами президента, друге голосування – у Сенаті США – відбудеться вже невдовзі.

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Далі рішення потрапить на підпис до президента Джо Байдена, а тоді – набуде чинності. Зеленський наголосив, що ці гроші використають для посилення захисту України максимально швидко та без бюрократії.

За словами Зеленського, мовиться про зброю, боєприпаси, обладнання. А також – підтримку розслідувань воєнних злочинів Росії, підтримку дипломатичної роботи тощо.

Поновлення ленд-лізу є історичним рішенням

У зверненні Зеленський згадав також про поновлення ленд-лізу. Президент назвав це рішення історичним. Він нагадав, що саме ленд-ліз у Другій світовій війні був однією з ключових передумов для перемоги союзників.

Зеленський зауважив, що допомога США Великій Британії та Радянському Союзу тоді кардинально змінила розставлення сил на території Європи. Європейці отримали велику номенклатуру продукції. Зокрема, літаки, вантажівки, авіаційне пальне, засоби зв'язку.

Український лідер нагадав, що отримане за ленд-лізом працювало для радянських людей ще десятки років після завершення війни.

Президент відзначив символізм того, що Байден підписав новий закон про ленд-ліз саме 9 травня. Український лідер подякував президенту США за це, також – за підтримку та ухвалене рішення.

Зеленський наголосив, що наразі у війні проти тиранії Україна захищає свободу та право на життя для усіх вільних народів. Наразі ця тиранія становить для Європи не меншу загрозу, аніж 80 років тому.

Говорячи просто, ленд-ліз – це схема передачі нам усього, що необхідно для оборони. Хоча формально це ніби позика, але по суті вона настільки вигідна, що називати її позикою некоректно,

– наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що Україна отримає доступ до сучасної зброї, боєприпасів, обладнання. Тепер не доведеться шукати варіантів, як це все оплатити. Окрім того, ленд-ліз прискорить постачання необхідного, адже тепер Байдену не потрібно узгоджувати з Конгресом, яку допопомогу він надає.

"Вперше в історії є можливість зафіксувати наші гарантії безпеки"

Також Зеленський повідомив, що триває предметне та постійне обговорення безпекових гарантій для України. Президент нагадав: 8 травня Україна вперше взяла участь на рівні лідерів у зустрічі G7. Тоді мовилося саме про це.

"Ми домовляємося з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед. Це вперше в історії нашої держави, коли є можливість зафіксувати такі гарантії", – наголосив Зеленський.

Він ще раз повторив: мовиться про конкретні гарантії. Має бути зрозуміло: що конкретно, хто конкретно і як конкретно гарантує Україні.