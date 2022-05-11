Кожен день наближає Україну до перемоги. Детальніше про головні події середи, 11 травня, читайте у матеріалі 24 каналу.

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06:24 Окупанти викрали з музею Мелітополя колекцію скіфського золота. Запорізбка обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження.

05:38 Палата представників США підтримала законопроєкт про виділення Україні 40 мільярдів доларів підтримки. Тепер документ передадуть на розгляд Сенату, а згодом його підписуватиме президент США.

04:04 У Сенаті США зареєстрували резолюцію про визнання Росії країною-спонсоркою тероризму. Відповідно дії Володимира Путіна можуть визнати актами тероризму.

03:21 Мер Гуляйполя Запорізької області закликав виїхати з міста місцевих мешканців – задля їхньої безпеки.

02:27 Верховний представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що 6 пакет санкцій розглянуть 16 травня. Це відбудеться на рівні міністрів Євросоюзу.

01:22 В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ворог нагнітає ситуацію у прикордонних з так званою "ПМР" районах. Війська Росії у Придністров'ї перебувають у повній бойовій готовності.

00:48 Українська ППО ліквідувала 5 цілей за добу. Мовиться про 4 ворожі безпілотники та вертоліт Мі-24.

00:26 Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, як росіяни поводяться в окупованому місті. Місцеві жителі не можуть виїхати, у черзі з автівок їм доводиться ночувати. А в квартири тих мелітопольців, які покинули місто, окупанти поселяють невідомих людей.

00:03 Російські війська продовжують обстрілювати помешкання цивільним жителям. Внаслідок обстрілів 10 травня є загиблі та поранені.