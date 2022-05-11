Чоловік та його 2 брати потрапили в полон до російських загарбників на Чернігівщині, коли бойовики ще перебували в області. Їх допитували та врешті-решт вирішили розстріляти. Микола Куліченко – єдиний з братів, хто зміг вижити та врятуватися.

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До будинку братів Куліченків росіяни прийшли 18 березня – тоді, коли село на Черкащині, де вони жили, було вже окуповане. Бойовики прийшли з обшуком, знайшли у чоловіків форму Збройних Сил України, яка належала молодшому братові Євгену та військові медалі діда. За словами Миколи, саме це спонукнуло росіян катувати, допитувати та, врешті-решт, розстріляти братів.

Микола розповів, що його брата Євгена вивели на вулицю, поставили на коліна та почали бити дубинкою, яку він власноруч зробив. Згодом 3 братам зав'язали очі, кинули до військової машини окупантів та вивезли за межі села.

Згодом Куліченко зрозумів – росіяни звозили людей у село Вишневе на територію пилорами. Там їх допитувати та катували.

Я був тут, а брати навпроти разом і ще був ряд: на піддонах лежали поранені солдати,

– розказав Микола.

Катівня у Вишневому, де тримали братів / Фото Суспільне Чернігів

Він зі своїми братами пробув там 3 дні – чоловіків допитували та били. Згодом росіяни вирішили відвезти їх на розстріл.

Микола розповів, що окупанти вирили могилу для 3 братів. Кожному із них росіяни зв'язали руки, ноги та очі – щоб не втекли. Братам вистрелили в голову та кинули їх до могили. Тіла окупанти присипали землею та пішли звідти.

Я тут, поруч старший брат, а трохи далі, менший. І його першого застрелили. Вкинули в яму, а потім Діму застрелили, але не вкидали в яму. А потім, як в мене вистрелили, мене ще і ногою штовхнули. Я впав на верх старшого,

– розповів Микола жахливі подробиці.

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Чоловікові вдалося вижити та вибратися з могили. Микола вижив, тому що ворожа куля пройшла через щоку навиліт та не зачепила життєво важливих органів.

Куля окупантів не вбила Миколу Куліченка / Фото Суспільне Чернігів

Незважаючи на зв'язані кінцівки, Миколі вдалося дістатися до найближчого села та пройти російський блокпост. Вже там його прихистила місцева мешканка Валентина Петрівна.

Я побачила, що він побитий, синій, у землі. Я запросила його до хати, щоб він умився, поснідав. Зібрала його трохи на дорогу і він пішов. Ми коли зустрічаємось, завжди обіймаємось. Він став нам, як рідний,

– розповіла жінка.

Микола Куліченко з пані Валентиною / Фото Суспільне Чернігів

До свого села чоловікові довелося пройти пішки 40 кілометрів. Лише після того, як росіяни покинули Чернігівщину, він зміг обстежитись у лікарні. Миколі діагностували перелом 2 ребер.

Після деокупації села до місця подій приїхала оперативно-слідча група. Фахівці підтвердили те, що очі, руки та ноги 2 загиблих братів були зв'язані. За попереднім оглядом, обидва вони померли від вогнепальної зброї – їм обом вистрілили у голови.

Могила, де вбили братів Куліченків / Фото Суспільне Чернігів

Прокуратура відкрила провадження проти окупантів за фактом порушення правил та звичаїв війни. Встановлювати особи російських злочинців будуть співробітники СБУ.

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