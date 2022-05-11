Мужчина и его два брата попали в плен к российским захватчикам на Черниговщине, когда боевики еще находились в области. Их допрашивали и решили расстрелять. Николай Куличенко – единственный из братьев, кто смог выжить и спастись.

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В дом братьев Куличенко россияне пришли 18 марта – тогда, когда село на Черкасщине, где они жили, было уже оккупировано. Боевики пришли с обыском, нашли у мужчин форму Вооруженных Сил Украины, принадлежавшую младшему брату Евгению и военные медали деда. По словам Николая, именно это побудило россиян пытать, допрашивать и, наконец, расстрелять братьев.

Николай рассказал, что его брата Евгения вывели на улицу, поставили на колени и начали бить дубинкой, которую он сделал. Впоследствии трем братьям завязали глаза, бросили в военную машину оккупантов и вывезли за пределы села.

Впоследствии Куличенко понял – россияне свозили людей в село Вишневое на территорию пилорамы. Там их допрашивали и пытали.

Я был здесь, а братья напротив вместе и еще был ряд: на поддонах лежали раненые солдаты,

– рассказал Николай.



Катовня в Вишневом, где держали братьев / Фото Общественное Чернигов

Он со своими братьями пробыл там три дня – мужчин допрашивали и избивали. Позже россияне решили отвезти их на расстрел.

Николай рассказал, что оккупанты вырыли могилу для 3 братьев. Каждому из них россияне связали руки, ноги и глаза, чтобы не убежали. Братьям выстрелили в голову и бросили их в могилу. Тела оккупанты присыпали землей и ушли оттуда.

Я здесь, рядом старший брат, а чуть дальше, младший. И его первым застрелили. Вбросили в яму, а потом Диму застрелили, но не бросили в яму. А потом, когда в меня выстрелили, меня еще и ногой толкнули. Я упал на верх старшего,

– рассказал Николай ужасные подробности.

Мужчина спасся из могилы, пережив пулю российских оккупантов: смотрите видео

Мужчине удалось выжить и выбраться из могилы. Николай выжил, потому что вражеская пуля прошла через щеку навылет и не затронул жизненно важные органы.



Пуля оккупантов не убила Николая Куличенко / Фото Суспільне Чернігів

Несмотря на связанные конечности, Николаю удалось добраться до ближайшей деревни и пройти российский блокпост. Уже там его приютила местная жительница Валентина Петровна.

Я увидела, что он убит, синий, в земле. Я пригласила его в дом, чтобы он умылся, позавтракал. Собрала его чуть-чуть на дорогу и он ушел. Мы когда встречаемся, всегда обнимаемся. Он стал нам, как родной,

– рассказала женщина.



Николай Куличенко с Валентиной / Фото Суспільне Чернігів

До своей деревни мужчине пришлось пройти пешком 40 километров. Только после того, как россияне покинули Черниговщину, он смог обследоваться в больнице. Николаю диагностировали перелом 2 ребер.

После деоккупации села к месту происшествия приехала оперативно-следственная группа. Специалисты подтвердили, что глаза, руки и ноги 2 погибших братьев были связаны. По предварительному осмотру, оба они умерли от огнестрельного оружия – им обоим выстрелили в головы.



Могила, где убили братьев Куличенко / Фото Суспільне Чернігів

Прокуратура открыла производство против оккупантов по факту нарушения правил и обычаев войны. Устанавливать личности российских преступников будут сотрудники СБУ.

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