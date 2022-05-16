Загарбники планують хочуть стримати Збройні Сили України, щоб вони не вийшли на кордон. Таку оперативну інформацію станом вечір 16 травня щодо російського вторгнення повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Раніше Противник зосередив зусилля на Донецькому напрямку: карта бойових дій станом на 16 травня
Так, ворог намагається стримати українських захисників на півночі від Харкова, зокрема у Слобожанському напрямку.
Разом з тим українські захисники продовжують боронити наші кордони й намагаються витіснити ворога з нашої території.
Крім цього, як додали у Генштабі, на Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні позицій, які вже посіли. Також окупанти намагаються не допустити просування наших військ.
Ворог намагався вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, успіху не мав,
– додали у відомстві.
Актуальна ситуація на Харківському напрямку: коротко про основне
- ЗСУ продовжують витісняти окупантів від Харкова. Наші захисники звільняють населені пункти один за одним. Наприклад, один із батальйонів ТрО вибив російських військових за кордон.
- Президент України Володимир Зеленський також показав те, що після себе залишили окупанти на Харківщині. Мовиться про поруйновані будинки, парки та навіть дитячі атракціони.
- У поліції ж показали селище Степанки, яке нещодавно вдалося звільнити від ворожої окупації. У ньому окупанти поруйнували геть усе, що лише могли. Постраждала не лише інфраструктура, загарбники цинічно убивали й цивільних.
- Однак російські військові під час того, як відступали з Харківської області, підірвали три мости у цьому регіоні, оскільки основна мета загарбників – уповільнити контрнаступ українських Збройних Сил.
- Також у ніч проти 13 травня окупанти випустили ракету по Дергачівському будинку культури. Там розгорнули штаб гуманітарної допомоги, але російські військові його знищили.
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