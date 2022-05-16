Загарбники планують хочуть стримати Збройні Сили України, щоб вони не вийшли на кордон. Таку оперативну інформацію станом вечір 16 травня щодо російського вторгнення повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Так, ворог намагається стримати українських захисників на півночі від Харкова, зокрема у Слобожанському напрямку.

Разом з тим українські захисники продовжують боронити наші кордони й намагаються витіснити ворога з нашої території.

Важливо! Окупанти не припиняють свої наступальні дії у Східній операційній зоні. Наразі противник основні свої зусилля зосередив на Донецькому напрямку.

Крім цього, як додали у Генштабі, на Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні позицій, які вже посіли. Також окупанти намагаються не допустити просування наших військ.

Ворог намагався вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, успіху не мав,

– додали у відомстві.

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