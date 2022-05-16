Россияне обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области

В общей сложности российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов: Мариуполь, Авдеевку, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброву, Бахмутское. По данным полиции, разрушениям подверглись 36 гражданских объектов.

Внимание Противник сосредоточил усилия на Донецком направлении: карта боевых действий по состоянию на 16 мая

Поступила информация о шести погибших мирных жителях, еще 12 ранены. Разрушений претерпели 36 гражданских объектов – жилые дома, мечеть, завод, кафе, объекты критической инфраструктуры,

– отметили в полиции.

Россияне использовали тяжелое вооружение

Враг обстреливал мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", а также ракетами.

Военные преступления России задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины,

– говорится в сообщении.

Также в полиции попросили жителей Донецкой области соблюдать комендантский час и не выезжать самостоятельно непроверенными маршрутами – враг расстреливает гражданские авто.

Россияне обстреляли 10 поселков в Донецкой области / Фото Нацполиция

Донетчина – самое горячее направление на фронте

По оперативным данным Генштаба, российские оккупанты обстреливают Донетчину из всего спектра вооружения – хотят истощить военных ВСУ. На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях – враг продолжает наступление.

В то же время, на Авдеевском направлении благодаря ВСУ россияне отошли на ранее занятые позиции с потерями. Немного спокойнее также на Северодонецком и Новопавловском направлениях.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что ситуация в области сложная и напряженная. Враг обстреливает гражданскую инфраструктуру. Однако наши воины делают все возможное, чтобы остановить оккупантов.

Так, украинские защитники взорвали захваченные врагами мосты между Рубежным и Северодонецком, чтобы сдержать их наступление.

К теме – 82 день войны. Оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео