Об этом глава Донецкой ОВ заявил в эфире общенационального телемарафона. Павел Кириленко подчеркнул, что в настоящее время Донецкая область сотрудничает с Луганщиной для защиты рубежей и борьбы с врагом.
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Какова сейчас ситуация в Донецкой области
Глава ОВА сообщил, что в результате атак с утра 15 мая в области большое количество раненых. Обстрелы сейчас продолжаются по всей территории Донбасса – как и по линии фронта, так и отдаленных от нее районов. Людей спасают из-под завалов. Раненых эвакуируют.
Павел Кириленко подчеркнул, что, несмотря на это, власть и воины действуют слаженно и скоординированно, и мы непременно победим. Сейчас в Донецкой области наши воины закрепились на позициях, чтобы давать отпор оккупантам.
Мы закрепились на тех рубежах, где враг точно не пройдет. Мы сделаем все, что в наших силах и даже больше, чтобы совместно с коллегами из Луганской области и соответственно с командованием ООС не дать врагу пройти, а затем разбить его на его же рубежах, которые он хочет изменить,
– подчеркнул Кириленко.
Последние новости из Донецкой области
- Россияне ежедневно обстреливают территорию Донбасса, из-за чего страдают и даже гибнут мирные жители. Всего с начала полномасштабного вторжения в области погибли 360 человек, однако это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе.
- На временно оккупированных территориях оккупанты устраивают "фильтрационные лагеря". По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, те, кто не проходит "фильтрацию", попадают в колонию или пыточную "Изоляции" в Донецке.
- В Мариуполе ситуация сверхсложная. Пока оккупанты штурмуют украинских защитников и защитниц на "Азовстали", мирных жителей за рубли заставляют разбирать завалы.
- Из-за атак оккупантов по гражданской инфраструктуре мэр Краматорска Александр Гончаренко предупредил о возможных проблемах с газоснабжением в регионе, поэтому призвал подготовиться к этому.
- 14 мая россияне ударили фосфорными боеприпасами по Донецкой области. Поэтому в селе Новокалиново Очеретинской общины загорелись несколько домов.
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