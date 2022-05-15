Об этом глава Донецкой ОВ заявил в эфире общенационального телемарафона. Павел Кириленко подчеркнул, что в настоящее время Донецкая область сотрудничает с Луганщиной для защиты рубежей и борьбы с врагом.

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Какова сейчас ситуация в Донецкой области

Глава ОВА сообщил, что в результате атак с утра 15 мая в области большое количество раненых. Обстрелы сейчас продолжаются по всей территории Донбасса – как и по линии фронта, так и отдаленных от нее районов. Людей спасают из-под завалов. Раненых эвакуируют.

Павел Кириленко подчеркнул, что, несмотря на это, власть и воины действуют слаженно и скоординированно, и мы непременно победим. Сейчас в Донецкой области наши воины закрепились на позициях, чтобы давать отпор оккупантам.

Мы закрепились на тех рубежах, где враг точно не пройдет. Мы сделаем все, что в наших силах и даже больше, чтобы совместно с коллегами из Луганской области и соответственно с командованием ООС не дать врагу пройти, а затем разбить его на его же рубежах, которые он хочет изменить,

– подчеркнул Кириленко.

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