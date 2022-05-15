Про це голова Донецької ОВА заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Павло Кириленко наголосив, що зараз Донеччина співпрацює з Луганщиною для захисту рубежів та боротьби з ворогом.

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Яка зараз ситуація на Донеччині

Голова ОВА повідомив, що унаслідок атак від ранку 15 травня в області велика кількість поранених. Обстріли зараз тривають по всій території Донеччини – як і по лінії фронту, так і віддалених від неї. Людей рятують з-під завалів. Поранених евакуйовують.

Павло Кириленко наголосив, що попри це влада і воїни діють злагоджено та скоординовано і ми неодмінно переможемо. Зараз на Донеччині наші воїни закріпилися на позиціях, щоб давати відсіч окупантам.

Ми закріпилися на тих рубежах, де ворог точно не пройде. Ми зробимо все, що в наших силах і навіть більше, щоб спільно з колегами з Луганської області й відповідно, з командуванням ООС не дати ворогу пройти, а потім розбити його на його ж рубежах, які він хоче змінити,

– наголосив Кириленко.

Останні новини з Донеччини

Росіяни щодня обстрілюють територію Донеччини, через що страждають та навіть гинуть мирні мешканці. Всього від початку повномасштабного вторгнення в області загинули 360 людей, однак це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі.

На тимчасово окупованих територіях окупанти влаштовують "фільтраційні табори". За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, ті, хто не проходить "фільтрацію" попадають в колонію або в катівню "Ізоляція" у Донецьку.

У Маріуполі ситуація надскладна. Поки окупанти штурмують українських захисників та захисниць на "Азовсталі", мирних мешканців за рублі змушують розбирати завали.

Через атаки окупантів по цивільній інфраструктурі, мер Краматорська Олександр Гончаренко попередив про можливі проблеми з газопостачанням у регіоні, тому закликав підготуватися до цього.

14 травня росіяни вдарили фосфорними боєприпасами по Донеччині. Через це у селі Новокалинове Очеретинської громади загорілися кілька будинків.

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