Про це голова Донецької ОВА заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Павло Кириленко наголосив, що зараз Донеччина співпрацює з Луганщиною для захисту рубежів та боротьби з ворогом.
Зауважте На території "Азовсталі" загинули вже 15 жінок
Яка зараз ситуація на Донеччині
Голова ОВА повідомив, що унаслідок атак від ранку 15 травня в області велика кількість поранених. Обстріли зараз тривають по всій території Донеччини – як і по лінії фронту, так і віддалених від неї. Людей рятують з-під завалів. Поранених евакуйовують.
Павло Кириленко наголосив, що попри це влада і воїни діють злагоджено та скоординовано і ми неодмінно переможемо. Зараз на Донеччині наші воїни закріпилися на позиціях, щоб давати відсіч окупантам.
Ми закріпилися на тих рубежах, де ворог точно не пройде. Ми зробимо все, що в наших силах і навіть більше, щоб спільно з колегами з Луганської області й відповідно, з командуванням ООС не дати ворогу пройти, а потім розбити його на його ж рубежах, які він хоче змінити,
– наголосив Кириленко.
Останні новини з Донеччини
- Росіяни щодня обстрілюють територію Донеччини, через що страждають та навіть гинуть мирні мешканці. Всього від початку повномасштабного вторгнення в області загинули 360 людей, однак це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі.
- На тимчасово окупованих територіях окупанти влаштовують "фільтраційні табори". За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, ті, хто не проходить "фільтрацію" попадають в колонію або в катівню "Ізоляція" у Донецьку.
- У Маріуполі ситуація надскладна. Поки окупанти штурмують українських захисників та захисниць на "Азовсталі", мирних мешканців за рублі змушують розбирати завали.
- Через атаки окупантів по цивільній інфраструктурі, мер Краматорська Олександр Гончаренко попередив про можливі проблеми з газопостачанням у регіоні, тому закликав підготуватися до цього.
- 14 травня росіяни вдарили фосфорними боєприпасами по Донеччині. Через це у селі Новокалинове Очеретинської громади загорілися кілька будинків.
Цікаво – Жданов назвав напрямок, за який до останнього битиметься Росія: дивіться відео