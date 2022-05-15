Унаслідок обстрілу згоріло декілька будинків. Про це повідомили в Офісі Президента України, передає 24 канал.

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Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину

За інформацією Офісу Президента, напруга у Донецькій області не зменшується. У селі Новокалинове Очеретинської громади ворог 14 травня завдав удару фосфорними зарядами, унаслідок чого згоріло кілька будинків.

Разом з тим тривають обстріли Торецької громади, що на Донеччині – унаслідок ворожого вогню було перебито газогін, без блакитного палива залишилось кілька селищ.

Крім цього, ввечері минулої доби унаслідок обстрілу пошкоджено підстанцію Торецька, тож декілька населених пунктів громади залишились також без електропостачання. На жаль, є загиблі та поранені.

Додамо, що в Офісі Президента згадали також і про Маріуполь – "Азовсталь", за даними представництва Володимира Зеленського, тримається за межею людських можливостей.

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Ситуація на Донбасі 15 травня: зведення Генштабу ЗСУ

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на ранок 15 травня російські окупанти продовжують наступати на кількох напрямках на Донбасі. При цьому ворог зазнає значних втрат.

На Слов'янському напрямку росіяни обстрілюють позиції наших військових, безуспішно намагались прорвати оборону ЗСУ, втративши багато живої сили та техніки. Наразі угруповання противника намагається відновити свої втрати та доукомплектувати підрозділи, щоб знову проводити наступальні дії у напрямку міст Слов'янськ та Барвінкове.

Триває ворожий наступ на Авдіївському, Лиманському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках. Крім того, на Лиманському та Бахмутському напрямках російські війська здійснюють перегрупування.

У Маріуполі ситуація залишається надскладною – загарбники продовжують обстрілювати завод "Азовсталь", де у повній блокаді ворога перебувають українські захисники та захисниці.

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