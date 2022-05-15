У Повітряному командуванні "Захід" наголосили, що вороги хотіли поцілити в об'єкт інфраструктури в Львівській області. Ймовірно, що запуск здійснювали з підводних човнів.
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Ракетних ударів по Львівщині було декілька
В Повітряних силах ЗСУ розповіли: ракетних ударів було декілька. Українським підрозділам вдалось збити 2 ракети.
Росіяни поцілили у військовий об'єкт
Трохи деталей про обстріл повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що ракетами цілили у військовий об'єкт в області. Наразі інформації про поранених та жертв немає, проте всю інформацію, зокрема, й щодо масштабу руйнувань, уточнюють.
Зазначимо, що вибухи чули віддалено і мешканці Львова – їх прозвучало декілька. Сигнал про відбій пролунав вже незабаром – близько 5:20.
Що відомо про попередній ракетний обстріл Львівщини: коротко
- Попередній раз ворог вдарив по Львівщині та обласному центру, зокрема, 3 травня.
- Над областю ППО зафіксувала одразу 6 ракет. Дві збили, а ще одна поцілила у підстанцію у Закарпатській області.
- Решту ракет вдарили по тягових підстанціях.
- Через це кілька районів Львова залишились без водопостачання та електроенергії.
- З затримкою через обстріл курсували і потяги. Згодом графік руху відновили.
- Також 2 медичні заклади у Львові довелось перевести на автономне електропостачання.
- За словами мера Андрія Садового, протягом кількох днів львів'янам подавали воду без електроенергії.
- Внаслідок ракетного удару постраждали двоє чоловіків – 58 та 24 років. Їх зачепило вибуховою хвилею.
- Їх доправили до лікарні, де прооперували. Зараз життю потерпілих нічого не загрожує.
- У будинках, що були поруч з місцем удару, повибивало вікна.
- Також ворожі війська обстріляли ракетами 3 травня Київ, Одесу, Вінницю та інші міста.
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