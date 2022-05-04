Під час спільного брифінгу Андрій Садовий і Максим Козицький коментували ворожий ракетний обстріл Львова 3 травня. Зокрема, очільник Львівської міської ради розповів, у якому стані зараз перебувають постраждалі, передає 24 канал.

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Загрози життю постраждалих від ракетного удару немає

Відомо, що внаслідок ракетного обстрілу травм зазнали двоє чоловіків. 58-річний мешканець Закарпаття, а також 24-річний львів'янин. Андрій Садовий зазначив, що обоє вони перебували поблизу підстанції. Тож отримали удари внаслідок вибухової хвилі, яку спричинила ракетна атака по підстанції.

Що стосується 58-річного чоловіка, то його ударна хвиля фактично відкинула до стіни. Він отримав удар у грудну клітку, а також розрив однієї з легень. Постраждалого вже прооперували, а загрози його життю немає.

Осколкові поранення рук і ніг. Провели операцію. Витягнули частину осколків, але необхідна буде ще одна операція. Його життю також нічого не загрожує,

– прокоментував стан 24-річного постраждалого Садовий.

Він підкреслив, що до можливих авіаударів необхідно ставитися максимально серйозно. Мер Львова підкреслив, що у багатьох спорудах поруч повилітали вікна. Зокрема, у житлових будинках і церкві.

Хвиля була дуже масивна. Я просто бачив ці результати, як воно все покришило. Важко уявити, що на відстані буквально десь 400 метрів від точки влучання такі серйозні наслідки,

– підкреслив він.

Брифінг Андрія Садового та Максима Козицького 4 травня: дивіться відео

Коротко про ракетний удар по Львову 3 травня

Ввечері, 3 травня, у Львові пролунала повітряна тривога. Через годину з лишком у місті почули кілька вибухів. Окупанти вдарили по електропідстанціях міста.

Пізніше в Укрзалізниці повідомили, що низка потягів курсуватиме із затримкою. Власна, причиною цього стали, зокрема, і ракетні удари по Львову.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький підкреслив, що у місті пошкодили три електричні підстанції. Внаслідок цього виникли проблеми з постачанням світла та води в низку районів як міста, так і населених пунктів області.

Зранку 4 травня Максим Козицький підкреслив, що в місті один район усе ще залишається без світла. Затримуються також поїзди, які проїжджають через Львів.

Зазначимо, що окупанти 3 травня випустили щонайменше 18 ракет. Ними атакували Дніпропетровську, Кіровоградську, Львівську, Вінницьку, Київську, Одеську та Закарпатську області.

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