Во время совместного брифинга Андрей Садовый и Максим Козицкий комментировали вражеский ракетный обстрел Львова 3 мая. В частности, глава Львовского городского совета рассказал, в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие, передает 24 канал.

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Угрозы жизни у пострадавших от ракетного удара нет

Известно, что в результате ракетного обстрела травмы получили двое мужчин. 58-летний житель Закарпатья, а также 24-летний львовянин. Андрей Садовый отметил, что оба они находились возле подстанции. Поэтому получили удары в результате взрывной волны, вызванной ракетной атакой по подстанции.

Что касается 58-летнего мужчины, то его ударная волна фактически отбросила к стене. Он получил удар в грудную клетку, а также разрыв одного из легких. Пострадавший уже прооперирован, а его жизни угрозы нет.

Осколочные ранения рук и ног. Провели операцию. Вытащили часть осколков, но необходима будет еще одна операция. Его жизни тоже ничего не угрожает,

– прокомментировал состояние 24-летнего пострадавшего Садовый.

Он подчеркнул, что к возможным авиаударам необходимо относиться максимально серьезно. Мэр Львова подчеркнул, что во многих постройках рядом вылетели окна. В частности, в жилых домах и церкви.

Волна была очень массивной. Я просто видел эти результаты, как оно все покрошило. Трудно представить, что на расстоянии буквально где-то 400 метров от точки попадания такие серьезные последствия,

– подчеркнул он.

Брифинг Андрея Садового и Максима Козицкого 4 мая: смотрите видео

Коротко о ракетном ударе по Львову 3 мая

Вечером, 3 мая, во Львове раздалась воздушная тревога. Через час с лишним в городе услышали несколько взрывов. Оккупанты ударили по электроподстанциям города.

Позже в Укрзализныце сообщили, что ряд поездов будут курсировать с задержкой. Собственно, причина этого – ракетные удары по Львову.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что в городе повредили три электрические подстанции. В результате возникли проблемы со снабжением как света, так и воды в ряд районов как города, так и населенных пунктов области.

Утром 4 мая Максим Козицкий подчеркнул, что в городе один район все еще остается без света. Задерживаются поезда, которые проезжают через Львов.

Отметим, что оккупанты 3 мая выпустили не менее 18 ракет. Ими атаковали Днепропетровскую, Кировоградскую, Львовскую, Винницкую, Киевскую, Одесскую и Закарпатскую области.

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