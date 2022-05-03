Сейчас стало известно, что в связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций, ряд поездов Укрзализныци проследуют с задержкой. Об этом сообщили в Львовской областной военной администрации.

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Ряд поездов Укрзализныци проследуют с задержкой

В частности, задерживаются такие поезда на подъезде ко Львову:

№4 Львов – Запорожье (задерживается отправка);

№ 25 Рахов – Одесса (+1 час);

№49 Трускавец – Киев (+ 1 ч 30 мин);

№60 Чоп – Киев (+2 ч);

№12 Львов – Киев (задерживается отправка);

№22 Трускавец – Харьков (+3 ч);

№749 Киев – Ивано-Франковск (+1 час).

№231 Днепр – Львов (+3 часа);

№53 Днепр – Одесса (+3 часа);

№75 Кривой Рог – Киев (+2 ч);

№175 Запорожье – Жмеринка (+2 ч);

№85 Запорожье – Львов (+1,5 часа);

№37 Запорожье – Киев (+1,5 часа).

В Укрзализныце отметили, что прилагают максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика движения.

Напомним, оперативный список задержек публикуется на uz-vezemo.com

Что известно об ударах по Львову:

По Львовщине нанесли ракетные удары. Взрывы были слышны во время воздушной тревоги, которую объявили почти по всей Украине.

Первое сообщение об этом появилось в телеграм-канале "Тревога" в 20:24 3 мая, впоследствии информацию подтвердили также мэр Львова и глава Львовской ОВА.

Поэтому в части города есть перебои с электроснабжением. Как заявил мэр Львова, в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами, в городе повреждены 3 электроподстанции.

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