Сейчас стало известно, что в связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций, ряд поездов Укрзализныци проследуют с задержкой. Об этом сообщили в Львовской областной военной администрации.
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Ряд поездов Укрзализныци проследуют с задержкой
В частности, задерживаются такие поезда на подъезде ко Львову:
- №4 Львов – Запорожье (задерживается отправка);
- № 25 Рахов – Одесса (+1 час);
- №49 Трускавец – Киев (+ 1 ч 30 мин);
- №60 Чоп – Киев (+2 ч);
- №12 Львов – Киев (задерживается отправка);
- №22 Трускавец – Харьков (+3 ч);
- №749 Киев – Ивано-Франковск (+1 час).
- №231 Днепр – Львов (+3 часа);
- №53 Днепр – Одесса (+3 часа);
- №75 Кривой Рог – Киев (+2 ч);
- №175 Запорожье – Жмеринка (+2 ч);
- №85 Запорожье – Львов (+1,5 часа);
- №37 Запорожье – Киев (+1,5 часа).
В Укрзализныце отметили, что прилагают максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика движения.
Что известно об ударах по Львову:
- По Львовщине нанесли ракетные удары. Взрывы были слышны во время воздушной тревоги, которую объявили почти по всей Украине.
- Первое сообщение об этом появилось в телеграм-канале "Тревога" в 20:24 3 мая, впоследствии информацию подтвердили также мэр Львова и глава Львовской ОВА.
- Поэтому в части города есть перебои с электроснабжением. Как заявил мэр Львова, в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами, в городе повреждены 3 электроподстанции.
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