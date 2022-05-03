Зараз стало відомо, що у зв'язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій, низка поїздів Укрзалізниці прямуватиме із затримкою. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.
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Низка поїздів Укрзалізниці прямуватиме із затримкою
Зокрема, затримано наступні поїзди на під'їзді до Львова:
- №4 Львів — Запоріжжя (затримується відправлення);
- № 25 Рахів — Одеса (+1 год);
- №49 Трускавець — Київ (+ 1 год 30 хв);
- №60 Чоп — Київ (+2 год);
- №12 Львів — Київ (затримується відправлення);
- №22 Трускавець — Харків (+3 год);
- №749 Київ — Івано-Франківськ (+1 год).
- №231 Дніпро — Львів (+3 год);
- №53 Дніпро — Одеса (+3 год);
- №75 Кривий Ріг — Київ (+2 год);
- №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2 год);
- №85 Запоріжжя — Львів (+1,5 год);
- №37 Запоріжжя — Київ (+1,5 год).
В Укрзалізниці зазначили, що докладають максимум зусиль, щоб скоротити відставання потягів від графіка руху.