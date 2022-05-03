Соответствующую информацию сообщил мэр города Андрей Садовый. Об этом стало известно ориентировочно в 21:07 3 мая.

Заметьте Винница, Львов, Киев, Одесса, Днепропетровщина и Кировоградщина: по Украине раздаются взрывы

Во Львове обстрелы врага повредили 2 электроподстанции

В результате ракетного удара повреждены две электроподстанции,

– написал Андрей Садовый.

Именно поэтому у части города нет электроэнергии. В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что враг повредил три электрических подстанции.

Также пресс-служба Укрзализныци предупредила, что ряд поездов будет направляться с задержкой. В частности, задержали поезда на подъезде во Львов.

Коротко об атаке оккупантов на регионы Украины

Вечером 3 мая во многих областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Людей призывали находиться в укрытиях.

Впоследствии во время тревоги взрывы раздались во Львове, Киеве, Виннице, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Предварительно известно, что в Виннице произошли два взрыва. Так сработала наша ПВО. В настоящее время обломки ракет ищут. Людей призывают не публиковать фотографии и видео с мест атак.

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