Окупанти завдали місту значної шкоди

ДСНС, працівники львівської залізниці та фахівці обленерго працюють над відновленням електропостачання. Про це голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив в ефірі національного телемарафону, пише 24 канал.

Наразі частково один з районів Львівщини досі перебуває без струму. Ведуться роботи з відновлення. Є затримка руху потягів,

– розповів Козицький.

Він зазначив, що росіяни завдали удару по електричним підстанціям залізниці. Тому й існує затримка потягів. Загалом шкода від ворожої ракети – значна.