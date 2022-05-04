Окупанти завдали місту значної шкоди
ДСНС, працівники львівської залізниці та фахівці обленерго працюють над відновленням електропостачання. Про це голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив в ефірі національного телемарафону, пише 24 канал.
Наразі частково один з районів Львівщини досі перебуває без струму. Ведуться роботи з відновлення. Є затримка руху потягів,
– розповів Козицький.
Він зазначив, що росіяни завдали удару по електричним підстанціям залізниці. Тому й існує затримка потягів. Загалом шкода від ворожої ракети – значна.