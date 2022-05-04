Львівщину обстріляли під час повітряної тривоги, яку оголосили майже по всій Україні. Окрім Львова, окупанти завдали ракетних ударів по Києву, Одесі, Вінниці та інших містах.

До теми Вінниця, Львів, Київ, Одеса, Дніпропетровщина та Кіровоградщина: по Україні лунають вибухи

Загарбники випустили по Львівщині 6 ракет

Козицький розповів, що, за попередньою інформацією, над Львівщиною сили ППО збили 2 ворожі ракети з 6, які окупанти випустили.

3 ракети влучили в електричні підстанції у Львівській області.

1 – в електричну підстанцію на Закарпатті.

Голова ОВА додав, що, ймовірно, ракети летіли з Каспійського регіону.

Трьом електричним підстанціям у Львові завдали суттєвих пошкоджень. Є затримка у русі потягів,

– зазначив Козицький.

Окрім цього, 2 жителів області звернулися до лікарень з осколковими пораненнями. За словами постраждалих, вони перебували неподалік від місць вибухів.

"Стан постраждалих – середньої важкості. Дякую воїнам ПвК "Захід", які роблять надможливе, щоб вберегти нас від загроз з повітря", – додав голова ОВА.

Також він подякував працівникам ДСНС, Львівобленерго та Укрзалізниці, які оперативно ліквідовують наслідки ворожих ударів та працюють над відновленням електропостачання у Львові.

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