Нагадаємо, 3 травня, ворог завдав ракетного удару по Львову. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що унаслідок цього пошкоджені 3 електричні підстанції.
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Зміни у графіку Укрзалізниці
У результаті Укрзалізниця повідомила про скасування кількох рейсів з приміських поїздів. Йдеться про:
- № 6125 Львів – Шкло;
- № 6119 Львів – Мостиська;
- № 6021 Львів – Золочів;
- № 6015 Львів – Трускавець;
- № 6027 Львів – Сянки.
135 пасажирів зі скасованих рейсів розмістили на вокзалі. Їх перевезуть електропоїздами після врегулювання ситуації з рухом поїздів. Ще низка поїздів відправиться із затримкою:
- Рейс № 6052 Львів – Стоянів відправився із затримкою 02:32.
- Рейс № 6056 Львів – Сокаль відправився із затримкою 02:08.
- Рейс № 6002 Львів – Рава-Руська відправився із затримкою 02:22.
Укрзалізниця також повідомила про затримання пасажирських поїздів по Львівському, Закарпатському та Придніпровському напрямках. Актуальні дані станом на 00:20:
- №50 Трускавець – Київ (+2 години);
- №60 Чоп – Київ (+3 години);
- №4 Львів – Запоріжжя (+4 години);
- №26 Рахів – Одеса (+3 години);
- №22 Трускавець – Харків (+5 годин);
- №12 Львів – Одеса (+2 години);
- №749 Київ – Івано-Франківськ (+4 години);
- №145 Львів – Ужгород (безпересадкові вагони Київ – Відень) (+4 години);
- №82 Ужгород – Київ (+1,5 години);
- №92 Львів – Київ (+1 година);
- №56 Рахів – Київ (+1 година);
- №136 Чернівці – Одеса (+30 хвилин);
- №96 Рахів – Київ (+1 година);
- №14 Солотвино – Київ (+1,5 години);
- №30 Ужгород – Київ (+2 години);
- №38 Ужгород – Одеса (+1,5 години);
- №46 Ужгород – Лозова (+30 хвилин);
- №231 Дніпро – Львів (+2,5 години);
- №53 Дніпро – Одеса (+2,5 години);
- №75 Кривий Ріг – Київ (+1 година);
- №175 Запоріжжя – Жмеринка (+1 година);
- №85 Запоріжжя – Львів (+30 хвилин);
- №37 Запоріжжя – Київ (+30 хвилин);
- №710 Львів – Дарниця (+3,10 години);
- №753 Харків – Львів (+1,40 години).
В Укрзалізниці заявили, що вони роблять усе можливе задля стабілізації руху поїздів. Пасажирів закликають уважно стежити за можливими змінами.
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