Напомним, 3 мая, враг нанес ракетный удар по Львову. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в результате этого повреждены 3 электрические подстанции.
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Изменения в графике Укрзализныци
В результате "Укрзализныця" сообщила об отмене нескольких рейсов из пригородных поездов. Речь идет о:
- № 6125 Львов – Шкло;
- № 6119 Львов – Мостиска;
- № 6021 Львов – Золочев;
- № 6015 Львов – Трускавец;
- №6027 Львов – Сянки.
135 пассажиров с отмененных рейсов разместили на вокзале. Их перевезут электропоездами после урегулирования ситуации с движением поездов. Еще ряд поездов отправится с задержкой:
- Рейс №6052 Львов – Стоянов отправился с задержкой 02:32.
- Рейс №6056 Львов – Сокаль отправился с задержкой 02:08.
- Рейс №6002 Львов – Рава-Русская отправился с задержкой 02:22.
Укрзализныця также сообщила о задержании пассажирских поездов по Львовскому, Закарпатскому и Приднепровскому направлениям. Актуальные данные по состоянию на 00:20:
- №50 Трускавец – Киев (+2 часа);
- №60 Чоп – Киев (+3 часа);
- №4 Львов – Запорожье (+4 часа);
- №26 Рахов – Одесса (+3 часа);
- №22 Трускавец – Харьков (+5 часов);
- №12 Львов – Одесса (+2 часа);
- №749 Киев – Ивано-Франковск (+4 часа);
- №145 Львов – Ужгород (беспересадочные вагоны Киев – Вена) (+4 часа);
- №82 Ужгород – Киев (+1,5 часа);
- №92 Львов – Киев (+1 час);
- №56 Рахов – Киев (+1 час);
- №136 Черновцы – Одесса (+30 минут);
- №96 Рахов – Киев (+1 час);
- №14 Солотвино – Киев (+1,5 часа);
- №30 Ужгород – Киев (+2 часа);
- №38 Ужгород – Одесса (+1,5 часа);
- №46 Ужгород – Лозовая (+30 мин);
- №231 Днепр – Львов (+2,5 часа);
- №53 Днепр – Одесса (+2,5 часа);
- №75 Кривой Рог – Киев (+1 час);
- №175 Запорожье – Жмеринка (+1 час);
- №85 Запорожье – Львов (+30 мин);
- №37 Запорожье – Киев (+30 мин);
- №710 Львов – Дарница (+3,10 час);
- №753 Харьков – Львов (+1,40 часа).
В "Укрзализныци" заявили, что они делают все возможное для стабилизации движения поездов. Пассажиров призывают внимательно следить за возможными изменениями.
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