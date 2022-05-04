Згодом Президент України Володимир Зеленський сказав, що це лише демонструє безсилість Росії у війні. 24 канал зібрав для вас головне про масований ракетний удар по містах України в цей вечір.

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Перші тривоги та вибухи

Приблизно о 18:30 в багатьох містах почав лунати сигнал повітряної тривоги. Через пів години вже була загроза удару з неба майже на всій території країни.

О 20 годині почали з'являтися повідомлення про вибухи в різних містах і регіонах. Їх чули у:

Вінниці;

Львові;

Києві;

На Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Окрім цього, вперше до таких переліків додалася Закарпатська область. Десь прилетіли по кілька ракет, а подекуди лише була чутна роботу систем ППО.

Ракети летіли з різних місць

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що окупаційні війська Росії запустили в Україну щонайменше 18 ракет із бомбардувальників Ту-95 чи Ту-160. Ймовірно, вони були в Каспійському регіоні. Також завдали ракетних ударів з інших засобів по Одеській та Донецькій областях.

Ворог зміг влучити в інфраструктурні об'єкти 6 областей:

Дніпропетровської;

Кіровоградської;

Львівської;

Вінницької;

Київської;

Закарпатської.

Проте були й ті боєприпаси, які не долетіли.

Протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет, дані уточнюються,

– підсумували службовці.

Також вони додали, що Кремль почав берегти свою авіацію. Протягом цілої доби ні літаки, ні вертольоти противника не входили у контрольований ЗСУ повітряний простір.

Росіяни завдали удару залізниці

Укрзалізниця повідомила, що значна частина ударів припала на її інфраструктуру. Через це виникла затримка в русі та відправленні 14 потягів за різними напрямами.

Згодом ситуацію прокоментував голова правління компанії Олександр Камишін. Він повідомив, що пошкодження справді тяжкі. Росія вдарила по 6 залізничних станціях у центральних та західних регіонах України.

Переший удар для регіону

Жителі Закарпаття впродовж двох місяців, як і всі інші жителі країни, багато разів чули сирени. Проте ніколи після цього в них не було ні вибухів, ні повідомлень про руйнування.

Все змінилося о 21:35. Саме тоді голова місцевої ОВА Віктор Микита підтвердив, що вперше від початку війни, в область прилетіла ракета. Вона влучила в одну із підстанцій біля вокзалу у Воловці, що в Мукачівському районі. Через це без світла залишилися 57 будинків.

Удар був настільки потужним, що навіть на відстані 500 метрів вибило всі шибки з вікон будівель. Також уламками ракети пошкодило кілька автомобілів.

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У Львові постраждали люди

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті пошкоджені кілька важливих об'єктів інфраструктури. Внаслідок цього постраждали щонайменше 2 особи.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький написав, що російські ракети влучили в 3 підстанції. Як наслідок залишилися без електропостачання 2 помпові підстанції.

Загалом проблеми зі світлом були в кількох районах. Проте найгірше те, що це зачепило кілька медичних закладів. На щастя, там були заздалегідь розроблені плани дій на такий випадок. Тому це не поставило під загрозу життя пацієнтів.

Знищили колію на Дніпропетровщині

З'явилася й інформація про руйнування залізничних сполучень у Кам'янському, що в Дніпропетровській області. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко написав про це о пів на 11 годину вечора.

Він зазначив, що в районі було 2 "прильоти" й постраждала одна людина. Також підсумував, що наразі невідомо, скільки часу знадобиться для відновлення залізниці. Рух потягів на цій ділянці повністю зупинили.

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Також є загиблі на Кіровоградщині

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що були одразу два влучання на Кіровоградщині. Там теж атакували залізничну інфраструктуру.

На жаль, у регіоні не обійшлося без жертв. Також кілька людей отримали поранення, проте поки невідома точна кількість.



По Одещині били двічі

Міський голова міста Арциз Сергій Парпуланський повідомив, що був удар по цьому місту в Одеській області. Проте він не вказав, що саме там зруйнували.

Згодом також зробила схожу заяву начальниця пресцентру сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк. Вона повідомила, що невдовзі скоїли ще 2 ракетних удари по об'єктах інфраструктури регіону.

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