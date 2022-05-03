Відповідну інформацію повідомив мер міста Сергій Парпуланський. Про це стало відомо орієнтовно о 22:47 3 травня.
Зауважте Окупанти завдали першого ракетного удару по Закарпаттю
Окупанти вгатили по Арцизу
Російські військові нанесли ракетний удар по Арцизу Одеської області,
– повідомив мер.
Посадовець не уточнив деталей. Проте попередньо ЗМІ писали, що у області чутно вибухи й спрацювала ППО.
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