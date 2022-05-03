Російські ракети вгатили по залізничній інфраструктурі. Було 2 влучання. Про це повідомило ОК "Південь".

Зверніть увагу Окупанти завдали першого ракетного удару по Закарпаттю

Ракети летіли з Каспійського напрямку.

Двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, на жаль, є загиблі та поранені,

– мовиться в повідомленні.

На південному напрямку ракети також летіли на Одещину. Їх було три. На щастя, спрацювала ППО.

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Масові авіаудари по регіонах України

3 квітня увечері вибухи лунали у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Миколаєві, Кіровоградській області, на Закарпатті та на Дніпропетровщині. Російські окупанти завдали авіаударів майже за півтори години після оголошення повітряної тривоги. Її, до слова, оголосили майже у всіх областях України.

У Вінниці, на щастя, спрацювала ППО. Уламки ракет шукають. Про це повідомили у місцевій ОВА.

Вперше за час війни російські загарбники вгатили по Закарпатті. Ракета прилетіла по гірському районі. Інформацію щодо можливих жертв та пошкоджень уточнюють.

По Львівщині та Львові завдали декілька ракетних ударів. Через це в частині міста є перебої з електропостачанням. Згодом мер Львова повідомив, що внаслідок ракетного удару в місті пошкодилися 3 електропідстанції.

Укрзалізниця повідомила, що 13 потягів на під'їзді до Львова прямуватимуть із затримкою. Станом на 22:10 стало відомо про постраждалих – попередньо поранена одна людина.