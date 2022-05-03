Як стало відомо згодом, було пошкоджено 3 електропідстанції. Зараз міський голова Андрій Садовий повідомив про постраждалих – попередньо одна людина поранена.

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Внаслідок обстрілу Львова одна людина поранена

Як заявив мер Львова ввечері о 22:10, внаслідок ворожих ракетних ударів по місту одна людина отримала поранення. Однак це попередня інформація. Кількість постраждалих уточнюється.

Наразі триває ліквідація пожежі на одній з електропідстанцій, які зазнали ушкоджень.

Внаслідок обстрілу Львова одна людина поранена / Фото з фейсбуку Андрія Садового

Що відомо про удари по Львову: