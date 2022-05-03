Як стало відомо згодом, було пошкоджено 3 електропідстанції. Зараз міський голова Андрій Садовий повідомив про постраждалих – попередньо одна людина поранена.
До теми У Львові чутно вибухи: залишайтесь в укриттях
Внаслідок обстрілу Львова одна людина поранена
Як заявив мер Львова ввечері о 22:10, внаслідок ворожих ракетних ударів по місту одна людина отримала поранення. Однак це попередня інформація. Кількість постраждалих уточнюється.
Наразі триває ліквідація пожежі на одній з електропідстанцій, які зазнали ушкоджень.
Внаслідок обстрілу Львова одна людина поранена / Фото з фейсбуку Андрія Садового
Що відомо про удари по Львову:
- Увечері 3 травня російські окупанти випустили ракети на низку областей України. У Миколаєві, Одесі, Львові, Вінниці, на Закарпатті, Дніпропетровщині та Кіровоградщині пролунали вибухи. Це трапилося під час повітряної тривоги, яку оголосили майже по всій країні.
- Так, по Львівщині завдали декілька ракетних ударів. Вибухи було чутно під час повітряної тривоги.
- Перше повідомлення про це з'явилось у телеграм-каналі "єТривога" о 20:24 3 травня, згодом інформацію підтвердили також мер Львова та очільник Львівської ОВА.
- Через це в частині міста є перебої з електропостачанням. Як заявив мер Львова, внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами, в місті пошкоджено 3 електропідстанції.
- Крім того, Укрзалізниця повідомила, що низка поїздів на під'їзді до Львова прямуватиме із затримкою.
- Станом на 22:10 Андрій Садовий повідомив про постраждалих – попередньо одна людина поранена.