У результаті різні міста України стали мішенями для російських ракет. Йдеться про Львів, Вінницю, Одесу. Ворог обстріляв також про Київську, Дніпропетровську, Харківська області, Закарпаття, інформує 24 канал.

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Президент про ракетні обстріли України

За словами Зеленського, такий масштаб свідчить про те, що у ворога немає конкретної військової мети. Президент додав, що ворог старається таким чином вимістити своє безсилля, оскільки не може захопити України.

Але до снаги спалити дитячий атракціон у харківському парку Горького або зруйнувати який-небудь міст, або взагалі склад із зерном, чи житловий будинок із людьми. Чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації. Від того, що називається цивілізованістю,

– сказав Зеленський.

Що відомо про атаки росіян 3 травня 2022 року:

У вівторок ворог вперше з початку повномасштабної війни атакував Закарпаття. У Закарпатській ОВА підтвердили ракетний удар російських окупантів. Інформацію про пошкодження та можливі жертви уточнюють;

Загалом станом на 20:30 вибухи чули відразу у кількох різних містах та регіонах України. Йдеться про Вінницю, Львів, Київ, Одесу, Кіровоградську та Дніпропетровську області.

Ці вибухи пролунали майже за півтори години після оголошення повітряної тривоги, яку оголосили майже у всіх регіонах України. Пізніше про вибухи повідомили й в Миколаєві.

У результаті ракетного удару по Львову пошкоджені 3 електричні підстанції. У місті вже працюють над відновленням електропостачання у знеструмлених районах. Відповідну заяву зробив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що масові ракетні обстріли України зі сторони Росії свідчить про те, що між Кремлем та ІДІЛ все менше різниці. Він додав, що Росію потрібно визнати державою-терористом.



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