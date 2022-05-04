В результате разные города Украины стали мишенями для российских ракет. Речь идет о Львове, Виннице, Одессе. Враг обстрелял также Киевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области, Закарпатье, сообщает 24 канал.

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Президент о ракетных обстрелах Украины

По словам Зеленского, такой масштаб свидетельствует о том, что у врага нет конкретной военной цели. Президент добавил, что враг старается таким образом выместить свое бессилие, потому что не может захватить Украину.

Но по силам сжечь детский аттракцион в харьковском парке Горького или разрушить какой-нибудь мост, или вообще склад с зерном, или жилой дом с людьми. Чем больше таких ударов, тем дальше от цивилизации Россия. От того, что называется цивилизованностью,

– сказал Зеленский.

Что известно об атаках россиян 3 мая 2022 года:

Во вторник враг впервые с начала полномасштабной войны атаковал Закарпатье . В Закарпатской ОВ подтвердили ракетный удар российских оккупантов. Информацию о повреждениях и возможных жертвах уточняют;

В общей сложности по состоянию на 20:30 взрывы слышали сразу в нескольких разных городах и регионах Украины . Речь идет о Виннице, Львове, Киеве, Одессе, Кировоградской и Днепропетровской области.

Эти взрывы прогремели почти через полтора часа после объявления воздушной тревоги, которую объявили почти во всех регионах Украины. Позже о взрывах сообщили и в Николаеве.

В результате ракетного удара по Львову повреждены 3 электрические подстанции. В городе уже работают над восстановлением электроснабжения в обесточенных районах. Соответствующее заявление сделал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что массовые ракетные обстрелы Украины со стороны России свидетельствуют о том, что между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы . Он добавил, что Россию следует признать государством-террористом.

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