Попередньо відомо, що постаждали будинки неподалік. Про це розповіди у Закарпатські ОВА орієнтовно о 22:40 3 травня.

Зауважте Окупанти завдали першого ракетного удару по Закарпаттю

Вороги вперше атакували Закарпаття та влучили у залізничну підстанцію

Ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці. На об'єктах у радіусі 500 метрів вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу,

– повідомила влада.

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