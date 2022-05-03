Предварительно известно, что пострадали дома неподалеку. Об этом рассказали в Закарпатской ОВА ориентировочно в 22:40 3 мая.

Заметьте Оккупанты нанесли первый ракетный удар по Закарпатью

Враги впервые атаковали Закарпатье и попали в железнодорожную подстанцию

Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций у вокзала в Воловце. На объектах в радиусе 500 метров выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости,

– сообщили власти.

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