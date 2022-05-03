Удар завдали по сполученнях у різних областях. Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

У цей день Окупанти завдали першого ракетного удару по Закарпаттю

Затримуються багато потягів

Російські війська завдали ракетного удару по станціях у центральній та західній частині України. За попередніми даними, поміж залізничників та пасажирів постраждалих немає.

Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги. Затримано 14 пасажирських поїздів,

– написав представник компанії.

Він додав, що станом на 22:16 вже кілька потягів відправилися. В Укрзалізниці вже оприлюднили список потягів, які затримуються.