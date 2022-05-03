Відповідну інформацію повідомляють ЗМІ. Про це стало відомо орієнтовно о 20:34.

Важливо Усім в укриття: повітряна тривога у багатьох областях повітряна тривога

У Києві чутно вибухи

Київ. ЗМІ повідомляють про вибухи. Будьте обережні!

– мовиться у повідомленні.

Варто згадати, що влада просить людей перебувати в укриттях. Адже вибухи лунають у багатьох регіонах України. Їх чутно у Львівській, Одеській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Київській областях.

Коротко про ситуацію в областях

Орієнтовно о 19:00 3 квітня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Тому всім людям потрібно перебувати в укриттях до відбою.

Згодом приблизно о 20:13 стало відомо про вибухи у Вінниці, Львові, Києві, Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, яку оголосили майже по всій країні. Людей закликають не нехтувати власною безпекою та надалі залишатись в укриттях.

Станом на 20:50 мер Львова Андрій Садовий повідомив, що за попередньою інформацією, по Львову завдали декілька ракетних ударів. Через це в частині міста є перебої з електропостачанням.

Дивіться також – вибухи в Одесі та Миколаєві: що відомо: відео