Соответствующую информацию сообщают СМИ. Об этом стало известно ориентировочно в 20:34.
Важно Всем в укрытие: воздушная тревога почти по всей стране
В Киеве слышны взрывы
Киев. СМИ сообщают о взрывах. Будьте осторожны!
– говорится в сообщении.
Следует вспомнить, что власть просит людей находиться в укрытиях. Так как взрывы раздаются во многих регионах Украины. Их слышно во Львовской, Одесской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Киевской областях.
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