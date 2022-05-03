Если нет возможности спуститься в укрытие, вы можете пойти в подвал или воспользоваться правилом двух стен и пойти в коридор или в ванную. Следите за обновлением местной администрации.

Важно Карта боевых действий на 3 мая: какая ситуация на фронте

Где объявили тревогу

Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Волынской области;

Ровненской области;

Тернопольской области;

Ивано-Франковской области;

Хмельницкая область;

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Донецкая область;

Запорожской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Кроме того, с 4 апреля непрерывно воздушная тревога продолжается в Луганской области, где идут активные боевые действия.

Напоминаем вам, что в случае российских атак запрещено снимать на видео последствия удара, особенно во время тревоги, тем более запрещено это распространять в сети, так как это корректирует огонь противника. Также не следует сообщать адреса мест взрывов.

Важно! Сигнал воздушной тревоги нельзя игнорировать ни в коем случае. Наша противовоздушная оборона сбивает большое количество вражеских целей в небе. Однако всегда остается риск, что какая-либо ракета или ее обломки приземлятся на населенные пункты. Никогда нельзя определить наперед, куда ударит Россия.

Напомним, что около 14.55 воздушную тревогу объявили по всему Западу нашей страны.

Самое важное за 69-й день войны

Российские оккупанты начали штурм "Азовстали". Захватчики используют все свое оружие.

В Запорожье прибыли эвакуированные жители Мариуполя, в том числе те, кого вывезли из "Азовстали".

На заседании Верховной Рады выступили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также Рада приняла запрет деятельности пророссийских партий.

Журналист Роман Цымбалюк сообщил, что во время удара ВСУ по острову Змеиный 30 апреля погибли все находившиеся там оккупанты.

Больше о событиях 69-го дня войны с Россией читайте здесь.

Обратите внимание – объяснение Арестовича о том, как срабатывает воздушная тревога: смотрите видео