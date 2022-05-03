Если нет возможности спуститься в укрытие, вы можете пойти в подвал или воспользоваться правилом двух стен и пойти в коридор или в ванную. Следите за обновлением местной администрации.
Важно Карта боевых действий на 3 мая: какая ситуация на фронте
Где объявили тревогу
Воздушная тревога была объявлена в:
- Волынской области;
- Ровненской области;
- Тернопольской области;
- Ивано-Франковской области;
- Хмельницкая область;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкая область;
- Запорожской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
Кроме того, с 4 апреля непрерывно воздушная тревога продолжается в Луганской области, где идут активные боевые действия.
Напоминаем вам, что в случае российских атак запрещено снимать на видео последствия удара, особенно во время тревоги, тем более запрещено это распространять в сети, так как это корректирует огонь противника. Также не следует сообщать адреса мест взрывов.
Напомним, что около 14.55 воздушную тревогу объявили по всему Западу нашей страны.
Самое важное за 69-й день войны
- Российские оккупанты начали штурм "Азовстали". Захватчики используют все свое оружие.
- В Запорожье прибыли эвакуированные жители Мариуполя, в том числе те, кого вывезли из "Азовстали".
- На заседании Верховной Рады выступили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также Рада приняла запрет деятельности пророссийских партий.
- Журналист Роман Цымбалюк сообщил, что во время удара ВСУ по острову Змеиный 30 апреля погибли все находившиеся там оккупанты.
- Больше о событиях 69-го дня войны с Россией читайте здесь.
Обратите внимание – объяснение Арестовича о том, как срабатывает воздушная тревога: смотрите видео