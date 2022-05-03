Если нет возможности спуститься в укрытие, вы можете пойти в подвал или воспользоваться правилом двух стен и пойти в коридор или в ванную. Следите за обновлением местной администрации.

Важно Карта боевых действий на 3 мая: какая ситуация на фронте

Где объявили тревогу

Воздушная тревога была объявлена ​​в:

  • Волынской области;
  • Ровненской области;
  • Тернопольской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Хмельницкая область;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкая область;
  • Запорожской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;

Кроме того, с 4 апреля непрерывно воздушная тревога продолжается в Луганской области, где идут активные боевые действия.

Напоминаем вам, что в случае российских атак запрещено снимать на видео последствия удара, особенно во время тревоги, тем более запрещено это распространять в сети, так как это корректирует огонь противника. Также не следует сообщать адреса мест взрывов.

Напомним, что около 14.55 воздушную тревогу объявили по всему Западу нашей страны.

Самое важное за 69-й день войны

  • Российские оккупанты начали штурм "Азовстали". Захватчики используют все свое оружие.
  • В Запорожье прибыли эвакуированные жители Мариуполя, в том числе те, кого вывезли из "Азовстали".
  • На заседании Верховной Рады выступили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также Рада приняла запрет деятельности пророссийских партий.
  • Журналист Роман Цымбалюк сообщил, что во время удара ВСУ по острову Змеиный 30 апреля погибли все находившиеся там оккупанты.
  • Больше о событиях 69-го дня войны с Россией читайте здесь.

Обратите внимание – объяснение Арестовича о том, как срабатывает воздушная тревога: смотрите видео