Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив у мережі, що кількість загиблих внаслідок атаки на полігон зросла.

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Внаслідок атаки на Яворівський полігон загинули 35 людей

Мушу повідомити, що, на жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки,

– написав Козицький.

Він додав, що ще 134 людей перебувають у лікарнях, у них ураження різного ступеню важкості.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним і близьким усіх загиблих. Світла пам'ять Героям!

До слова, станом на 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів.

Обстріл росіянами Яворівського полігону

Вранці 13 березня жителі Львова та області вперше за час війни почули звуки вибухів. Згодом стало відомо, що росіяни завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.

Атаку здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони, тому частину ракет збили в повітрі.

Влада закликає НАТО закрити небо над Україною, адже Яворівський полігон від кордону країни-учасниці Альянсу відділяє всього 20 кілометрів.

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