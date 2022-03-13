Так, у результаті ворожого авіаудару постраждало 134 людини. Вони зараз перебувають у шпиталі з різним ступенем ураження.

Увага 35 людей загинули внаслідок авіаудару по Яворівському полігону

Наголошують, що дані ще оновлюватимуть. Імовірно, це не остаточні цифри.

Поранені ще прибувають

Джерело: Львівська ОВА

У ОВА також повідомили, що внаслідок нічного бомбардування у Львів прибувають поранені у військовий госпіталь.

Всі отримують якісну медичну допомогу,

– зазначили там.

Однак там наголосили, що медзаклад потребує допомоги, зокрема:

апаратів зовнішньої фіксації кісток (передпліччя, стегнової кістки, великогомілкової кістки);.

насосів для вакуумної терапії ран;

комплектів витратних матеріалів для вакуумної терапії ран;

електро-хірургічні коагулятори;

ортопедичний дриль;

укомплектовані індивідуальні тактичні аптечки для військових.

Увага! В кого є можливість допомогти, прохання контактувати: +380979858669.



Фінансово підтримати поранених бійців, які перебуватимуть у Львівському госпіталі можна за реквізитами – за посиланням.

Кількість жертв теж зросла

На жаль, ще 35 людей загинули. Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Від імені всієї Львівщини висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ми не забудемо жодного Героя і не пробачимо жодного окупанта,

– написав Козицький.

Наслідки майже ліквідовані

Станом на 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані. Зараз вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію. Велику частину завалів вже розібрали.

Коротко про обстріл Львівщини