Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА на офіційній сторінці у телеграмі. Зазначається, що окупанти обстріляли Широківську громаду, що у Криворізькому районі.

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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "Ураганів"

У Дніпропетровській ОВА вранці 15 травня розповіли, що ніч минула знову з тривогою. Близько опівночі ворог двічі вдарив по Широківській громаді з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Поцілили між селами. Ніхто не постраждав. Зараз в області все спокійно,

– додали в обласній військовій адміністрації.

Згодом інформацію про обстріли оприлюднив та підтвердив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він також зазначив, що унаслідок ворожого вогню ніхто не постраждав й додав, що минулося без руйнувань.

Ситуація на фронті станом на ранок 15 травня: зведення Генштабу ЗСУ

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, станом на ранок 15 травня російські окупанти продовжують вести наступальні дії у Східній операційній зоні.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування своїх підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та палива для відновлення наступальних спроможностей. На Харківському напрямку активних бойових дій ворожі підрозділи не проводили.

Зафіксовано обстріли та ракетні удари по території Чернігівської та Сумської областей, зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об'єктах на території України з території Білорусі.

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На Слов'янському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони України, намагався прорвати нашу оборону, втім успіху не мав. Наразі здійснює доукомплектування, щоб поновити втрати, триває перегрупування ворожих військ для поновлення наступу у напрямках населених пунктів Барвінкове та Слов'янськ.

На Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються розвинути свій успіх. Попри втрати, ворог продовжує наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. У Маріуполі тривають авіаційні та артилерійські обстріли, блокування наших підрозділів на території заводу "Азовсталь".

Загалом на Донецькому та Луганському напрямках Збройні Сили України за минулу добу відбили 12 атак ворога, знищено 8 танків противника, 5 артилерійських систем, 9 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів. Зазначається, що окупанти мають втрати й на інших напрямках.

До слова, у Генеральному штабі ЗСУ підкреслили, що морально-психологічний стан російських окупантів залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці.

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