Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА на официальной странице в телеграме. Отмечается, что оккупанты обстреляли Широковскую общину в Криворожском районе.

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Россияне обстреляли Днепропетровщину из "Градов"

В Днепропетровской ОВА утром 15 мая рассказали, что ночь прошла снова с тревогой. Около полуночи враг дважды ударил по Широковской общине из реактивных систем залпового огня "Град".

Попали между селами. Никто не пострадал. Сейчас в области все спокойно,

– добавили в областной военной администрации.

Впоследствии информацию об обстрелах обнародовал и подтвердил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он также отметил, что в результате вражеского огня никто не пострадал и добавил, что обошлось без разрушений.