По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты терпят значительные потери при попытках прорвать оборону украинских войск на Донбассе.

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Вражеские атаки продолжаются

На Славянском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ. Они попытались прорвать оборону украинских военных, но ничего не вышло. Враг потерял много живой силы и техники.

Сейчас группировка захватчиков пытается восполнить потери и доукомплектовать технику, чтобы восстановить наступление в направлении Славянска и Барвенкового.

В Луганской области оккупанты также продолжают атаковать позиции украинских войск. Идет наступление на нескольких направлениях: Авдеевском, Кураховском, Лиманском и Северодонецком. Россияне терпят серьезные потери, но продолжают наступать. Вооруженные Силы Украины отважно отбиваются.

Кроме того, на Лиманском и Бахмутском направлениях захватчики перегруппировывают войска.

В Мариуполе ситуация сложная и неизменная: оккупанты продолжают обстреливать территорию завода "Азовсталь", где находятся украинские военные.

В городе Мариуполь продолжается блокировка наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы, – говорится в сообщении от Генерального штаба.

Украинские военные отбивают атаки врага в зоне ООС

В течение 14 мая подразделения Вооруженных Сил Украины отразили 12 атак в зоне Операции объединенных сил. Еще в шести местах продолжались ожесточенные бои по состоянию на вечер. Россияне используют по всей линии разграничения практически все вооружение, которое имеют : авиацию, ствольную артиллерию крупных калибров, минометы, реактивные системы залпового огня, танки и т.д.

Потери у врага значительны, однако из-за активных сражений их сложно точно подсчитать. Известно, что 14 мая в зоне ООС украинские военные уничтожили 6 вражеских беспилотников "Орлан-10", элитный БПЛА "Элерон", 8 танков, 5 артиллерийских систем, 9 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей.

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